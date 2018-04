Doria monta ‘cidade linda’ na Prefeitura

Assim que chegou ao seu gabinete, no início do mês, Doria não gostou muito do que viu — e consultou alguns amigo a respeito, entre eles os donos da Vitra, suíça, e da Breton.

A solução não demorou: em sistema de comodato ( os moveis são emprestados) a sala do prefeito (croqui acima) e outra de reuniões, mais instalações de auxiliares diretos, foram redecoradas com mesas, sofás, cadeiras e pequenos armários.

Alguns dos itens, da Vitra, levam a assinatura do artista italiano Antonio Cittero. Da Breton, sairam 20 itens. Indagado sobre o assunto, o prefeito justificou: “Precisava de mais espaço para acomodar melhor meus secretários”.