Doria faz visita-surpresa a Sapopemba e promete uma ‘incerta’ por semana

Na primeira “incerta” em uma prefeitura regional, João Doria apareceu ontem à tarde, ao lado do vice Bruno Covas, em Sapopemba, sem avisar ninguém. “Para sorte dele, o prefeito Benedito Pereira estava trabalhando…”, disse à coluna.

O plano do prefeito é fazer essas visitas surpresas em toda a cidade, uma vez por semana.

Incerta 2

Em Sapopemba a dupla foi à UBS de Vila Grimaldi, onde ouviu reclamações — principalmente por falta de alguns medicamentos e de especialistas. No Hospital Geral do bairro, lotado, o prefeito ficou sabendo que o aparelho de raios X não funciona há 45 dias. E na sala ao lado, do ultrassom, viu outro aparelho parado, desta vez porque o médico da área só vai três vezes por semana.

Incerta 3

Relatórios da visita, e de todas as seguintes, foram pedidos aos dirigentes das instituições locais por Doria que os encaminhará para o secretário da Saúde, Wilson Pollara.