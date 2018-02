Doria conversa com Maia, mas aliança com DEM depende de diretórios regionais

O tucano João Doria, em sua trajetória para conquistar apoio de partidos a uma eventual candidatura ao governo paulista, se encontrou com ACM Neto e Rodrigo Maia, ambos do DEM, no Carnaval de Salvador.

Indagado pela coluna na tarde desta Quarta-feira de Cinzas, Maia disse que “a decisão é do diretório regional”.

Doria, por sua vez, confirma: “Ainda temos uma conversa em SP com Rodrigo Garcia e Milton Leite, respectivamente presidentes estadual e municipal do DEM.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O prefeito acrescentou: “Tudo converge para a aliança.”