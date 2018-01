Doria almoça com Tripoli, para pacificar o PSDB

Dando continuidade ao seu projeto de pacificação do PSDB, o prefeito João Doria almoça hoje com seu ex-adversário Ricardo Tripoli. O deputado, atualmente líder do partido na Câmara dos Deputados, está em São Paulo e deve discutir com o prefeito projetos de interesse da cidade.

Tripoli disputou com Doria e Andrea Matarazzo, ano passado, as prévias dos tucanos para definir quem seria o candidato à Prefeitura. Durante a votação, no diretório do partido no Tatuapé, apoiadores dele e de Doria chegaram a entrar em conflito, que exigiu a intervenção da polícia.