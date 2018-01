Aconteceu quarta à noite, no apartamento de Meyer Nigri, nos Jardins, discreto jantar para o então presidente em exercício Rodrigo Maia. Organizado pelo dono da Tecnisa, contou com outros seis participantes mais o deputado Antônio Imbassahy, do PSDB.

A conversa girou em torno do crescimento econômico, depois crescimento econômico de novo e condições políticas para o crescimento econômico.