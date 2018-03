Dono da casa e dono da causa

José Aníbal mandou ao Senado duas emendas, para as MPs de Lula que criam um milhão de casas. Uma propõe que os donos dos imóveis sejam decididos por sorteio. E outra, de ordem política, que as inscrições sejam feitas unicamente na Caixa Econômica Federal e não na prefeituras, como dita hoje a regra proposta.

Raciocínio do líder do PSDB: se a casa não sair, o interessado não porá a culpa no prefeito, mas no governo Lula, mentor do projeto.

O que move Aníbal é a experiência de 2006. Naquele ano, o governo federal prometeu construir 600 mil casas e entregou 115 mil.

Veja também:

Centro Cultural Banco do Brasil completa 8 anos em São Paulo

Ad e Gustavo Silvestre agitam a noite com festa tropical, no Clube Glória

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte