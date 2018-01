Dona da arte na rua

Fã de arte de rua – seu Instagram é, na prática, um acervo – e de música brasileira, Andrea Franco conseguiu misturar duas paixões no Boulevard Olímpico, o maior espaço público de eventos nos Jogos. Curadora de todo o conteúdo artístico dos espaços espalhados principalmente pelo Porto Maravilha, no Centro do Rio, ela promove encontros musicais – como os de Johnny Hooker e Elza Soares, festas badaladas (Selvagem, entre elas) e deixa um legado para a cidade do Rio com os imensos grafites distribuídos pela Zona Portuária. O mural de 3 mil metros quadrados de Eduardo Kobra, artista convidado por Andrea e que fez no Rio o maior trabalho de sua carreira, é um hit, já campeão de selfies. “Foi muito desafiador montar o mapa musical de um país tão rico como o nosso e promover encontros geracionais de personalidades tão fortes. É gratificante, também, ver o que fica para a posteridade. O mural do Kobra é um sucesso”, diz Andrea.

