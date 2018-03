Dona de pousada em Trancoso adapta seu menu ao gosto dos paulistas

Fim de ano se aproximando, e as pousadas de Trancoso – reduto cobiçado por paulistas – se preparam para receber a avalanche de turistas atraídos pelas festas tradicionais, como a do Taipé e Saravá. Sonia Prado, dona da Tangará, localizada a beira da praia, decidiu introduzir no cardápio da pousada itens como personal trainer, massagens especializadas e, porque não, sushis e sashimis.

“O paulista adora sair da sua rotina, mas sente falta dos serviços do seu dia a dia. Resolvemos atender suas carências”, conta a paulista, ex-joalheira, que largou a vida cosmopolita, há oito anos, para montar a Tangará com cara e coragem, sem entender de hotelaria.

“Não me arrependo um só minuto. Amo a natureza e a vida sossegada daqui durante o ano.” A empresária, alias, comprou um terreno ao lado para futura expansão.