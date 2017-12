Domingo quente na Paulista

Miguel Reale Jr. tem agenda cheia na tarde deste domingo: como um dos “pais” da ideia do impeachment da presidente Dilma, estará, com políticos de oposição, na Avenida Paulista, e também vai discursar — no caminhão do Vem Pra Rua.

“Em fevereiro, quando a manifestação foi marcada, ninguém imaginava que o clima político chegaria ao ponto a que chegou”, disse o jurista, que preparou, ao lado de Hélio Bicudo e Janaína Paschoal, o texto contra Dilma levado ao Congresso.

“É que os fatos foram se acumulando. A indignação é geral e está à flor da pele”, resume o advogado.

Confiante? Ele diz que sim, “pois a exigência de salvação do País é tão premente que acabou juntando a população, a sociedade organizada e a classe política”.