José Genoino relatou a Eduardo Suplicy– que o visitou, anteontem, no presídio da Papuda – ter identificado sinais de sangue em sua tosse, assim como aconteceu às vésperas da cirurgia no coração a qual foi submetido em julho. “Fiquei bastante sensibilizado com a situação dele”, afirmou o senador.

