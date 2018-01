Ronaldinho Gaúcho está fazendo gols fora do campo.

Cada um que ele marca pelo Milan vale US$ 10 mil para um programa da Nutrilite, do grupo Amway. Só no domingo foram dois, e no campeonato, nove.

Quem correu para o abraço foram a Fundação Milan e as crianças de Abbruzzo, a região atingida por terremoto em abril de 2009.