Ao comentar o destino do enfraquecido dólar, semana passada, Gustavo Marin, presidente do Citibank no Brasil, não teve dúvida:

“A hegemonia americana sofreu impacto, sim. Mas está longe o dia em que o dólar vai perder sua condição de moeda-reserva. A exemplo do aureum, que sobreviveu muito tempo à queda do Império Romano.