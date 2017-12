Os 200 anos da independência do Brasil, em 2022, já começam a entrar na agenda do Museu Paulista da USP – conhecido como Museu do Ipiranga.

Programar as comemorações da data – o que inclui o restauro do das instalações da instituição – será a atividade central de sua próxima diretoria, a ser escolhida em processo seletivo que começa amanhã e se estende até dia 8 de abril.