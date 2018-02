A cúpula do PSB se irritou com Luiza Erundina ante sua reação à pragmática aliança entre Haddad e Maluf. Lembram que, na época em que foi candidata a prefeita, em 1988, viu o partido negociar com Quércia para que Temer fosse seu vice.

Isto é, quando a aliança foi a favor dela, não reclamou.