Dois pesos, uma agência

A Moody’s escolheu má hora para iniciar processo de revisão do rating soberano brasileiro, coisa que a Fitch Ratings e a Standard & Poors já fizeram no ano passado. Anunciam a boa vontade justamente quando a discussão sobre a qualidade do ajuste fiscal brasileiro – o maior nó da economia nacional – está se intensificando, na medida em que as contas fiscais vão piorando.

Trata-se de mais uma prova de que esse tipo de agência olha somente para a capacidade de se pagar contas no exterior, ignorando as contas internas.

Quando as agências tratavam o Brasil mal, governo e economistas não poupavam farpas contra sua metodologia, altamente burocrática e manca. Na atual situação, só silêncio, mesmo depois que elas se afundaram nos ratings dos subprimes.

