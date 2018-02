Dois pesos…

Enquanto a escolha de Teori Zavascki para o lugar de Cezar Peluso no Supremo Tribunal Federal foi a toque de caixa, em apenas 11 dias, no STJ duas cadeiras continuam vazias – as que eram ocupadas por Cesar Asfor Rochae Hamilton Carvalhido.

O tribunal definiu, em maio, lista tríplice com candidatos a uma das vagas. E encaminhou os nomes ao Executivo.

…duas medidas

O acreano Sammy Barbosa Lopes é o mais cotado – com as bênçãos dos irmãos Tião e Jorge Viana.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dilma tem se irritado com a pressão para nomeá-lo. Em audiência no Planalto, dia desses, assegurou que a escolha sairá no tempo certo.