Dois pareceres?

A decisão de Marco Aurélio Mello que manda Eduardo Cunha levar adiante o pedido de impeachment de Michel Temer, lida nos detalhes, deixou alguns advogados intrigados.

É que ele menciona trechos da lei 1.079/50, em especial o art. 22 e seus parágrafos, que preveem, depois de aprovado um impeachment, um novo parecer da comissão no prazo de 10 dias.

Pareceres 2

Entretanto, na decisão sobre impeachment de Dilma o STF considerou, por maioria de votos, que não é necessário esse segundo parecer. Ou seja, a denúncia, se recebida, vai direto ao Senado.

Mello teria mudado seu entendimento? E qual o impacto dessa mudança no rito definido para Dilma? A coluna não obteve resposta do ministro no prazo de conclusão desta edição.