Foram quase duas horas de conversa entre Guido Mantega e Robson Andrade, da CNI, anteontem. O ministro saiu do encontro com visão positiva do empresário, que tem rodado o Brasil. Ficou marcado para dia 27 uma conversa maior com dirigentes de entidades – na confederação.

