Dois na linha

Tico e Raphael Shayoun– filho e pai – estão prestes a voltar à ativa. A dupla esteve à frente da Bobstore por treze anos e, agora, fará parceria na marca infantil Mini U.S., aberta no ano passado por Tico e outros sócios. Raphael vai assumir a consultoria de estilo feminino da grife, que, até então, era voltada apenas para o público masculino. “Vendi a Bobstore para a InBrands há dois anos e meio e, desde o começo de 2013, estava parado. Imagine alguém que trabalhou com moda por quarenta anos ficar parado?Estava enlouquecendo”, revela. “Foi aí que surgiu a ideia de expandir a marca para o feminino”, explica Raphael, que já foi dono de uma marca infantil, a Best Friends. A primeira coleção sai do forno em março. “A versão feminina da marca terá um espaço exclusivo para as meninas, ao lado da loja dos meninos, em Moema,” conclui.

