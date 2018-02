Dois mais dois

Alguns participantes da montagem da operação Pão de Açúcar/Carrefour detectaram uma incoerência.

Os bancos na França que montaram relatório para o Casino, atestando que a operação seria ruim para os acionistas são os mesmos que soltaram boletim internacional no dia do anúncio da proposta. Onde afirmaram que o negócio traria valor adicional às empresas. São eles Santander e Merrill Lynch.

Depois de todo estresse, Abilio Diniz, Percio de Souza e André Esteves resolveram descansar. No exterior.

