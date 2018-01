Dois lados

Entidades patronais são contra a ideia do governo Dilma de transferir R$ 10 bilhões do Fundo de Investimento do FGTS (criado para ser uma alternativa a bancos públicos e privados no financiamento de projetos de infraestrutura)para o BNDES. Além de mau negócio, incluem a ideia na lista de “pedaladas fiscais”.

É que com a aprovação da medida, o governo evita aportes do Tesouro no banco e, consequentemente, maior endividamento da União.

O governo se defende. Segundo fonte liga ao processo, além de se evitar o crescimento da dívida federal, a medida não vai resultar em má aplicação do dinheiro do trabalhador.

Pela proposta do governo, a CEF, gestora dos recursos, terá liberdade para escolher, na carteira de bons ativos do BNDES, o que quiser. Uma operação de cessão desses ativos renderá bem mais que os tradicionais – e mínimos – juros pagos pelo FGTS.

Por fim, alega a mesma fonte, a operação traz o encolhimento do balanço do BNDES– coisa que o mercado privado vem pedindo há anos.