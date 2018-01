Ao saber que Chico Mendez, marqueteiro da campanha do petista Fernando Pimentel ao governo de Minas, estaria interessado em comprar, por R$ 130 milhões, a agência Vitoria CI – de Paulo Vasconcellos, marqueteiro de Aécio Neves–, o Ministério Público Estadual resolveu olhar o caso com lupa.

Como a agência tem como principal cliente o governo mineiro, o MP desconfia de que, com a conclusão do negócio, Mendez possa assumir a publicidade do governo de Minas sem ter de, necessariamente, passar por processo de licitação.

Dois em um 2

Mendez, aliás, acaba de contratar a ex-superintendente de Publicidade dos governos Aécio Neves e Antonio Anastasia, Maria do Perpétuo Socorro Costa Almeida.

Ela foi braço direito de Paulo Vasconcellos.