O Centro de Detenção Provisória da Vila Independência está sofrendo com a falta de escolta policial. Afetando em cheio presos que precisam ir a médicos e hospitais.

A justificativa do CDP a membro do Conselho da Comunidade (órgão do Judiciário que dá apoio a detentos) é que parte dos PMs foi deslocada para ações na cracolândia.

Indagada, a PM diz que a informação “não procede”.

Doentes 2

A visita realizada na semana passada virará relatório, a ser enviado à Secretaria de Administração Penitenciária e ao juiz corregedor de presídios masculinos da capital.

Doentes 3

O CDP da Vila Independência tem capacidade para 768 pessoas. Mas abriga… 2.013.