Os versos de Cora Coralina lembrados por Raquel Dodge

Vicência Brêtas Tahan, filha de Cora Coralina, reparou: a citação da nova PGR Raquel Dodge, no final de seu discurso, segunda-feira, de poema da escritora goiana, é só um breve trecho tirado do meio de um longo verso.

Que, na integra, diz: “É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça”. Bonito, né?

Leia mais notas da coluna:

