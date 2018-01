Documento de criação do Renova Brasil tem 22 páginas

A política brasileira faliu. 94% da população não se sente representada. E 79% votariam em alguém de fora da política. É de frases assim, além de muitas imagens e gráficos diretos e atuais que se compõem as 22 páginas do documento “Renova Brasil — Fundo Cívico para a Renovaçao Política”, capitaneado pelo empresário Eduardo Mufarej da Somos e Tarpon, ao qual a coluna teve acesso. Clique neste link —

Documento Fundo civico PDF

— para ter conhecer a íntegra da proposta.

A criação do movimento foi antecipada pela coluna anteontem. Sua meta, como especificada no texto, “é promover a renovação do Congresso Nacional.