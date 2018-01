O próximo depoimento presencial de Lula a Moro é trunfo para os distribuidores do documentário Era dos Gigantes, sobre a política externa do petista. Eles anteciparam o lançamento online, via YouTube e Amazon, para setembro. Para coincidir com a presença de Lula no noticiário.

