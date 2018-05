Documentário abordará os 70 anos do MAM

Milú Villela acompanha ao lado da sobrinha, Ana Lucia, a filmagem do documentário sobre o MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo.

O longa irá abordar os 70 anos do museu e o trabalho feito por Milú – de um forte e inovador programa educativo implementado há mais de vinte anos. O filme – que sendo produzido pela Maria Farinha filmes – tem previsão de lançamento para setembro. Além do documentário outras ações fazem parte da comemoração, uma delas, a inédita exposição que unirá o acervo do MAM e do MAC em uma ação simbólica para o mundo das artes paulistano.