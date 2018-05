Ronaldo ganha documentário para chamar de seu. A produtora Big Bonsai, em parceria com a 9ine, acompanhou o cotidiano do ex-jogador nos dez dias que antecederam seu último jogo pela Seleção. Com 30 minutos de duração, Pra Sempre Fenômeno irá mostrar também o lado de executivo do craque.

Patrocinado pela Nike, o filme ainda não tem data de estreia.