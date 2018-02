Roberto Minczuk aceitou. Rege em novembro, no Municipal do Rio, dois recitais em homenagem aos painéis Guerra e Paz, de Candido Portinari, instalados na sede ONU, em NY, desde 1957. As obras serão “importadas” temporariamente para cá.

