José Serra descobriu fórmula para conciliar compromissos com atrasos. Convocou Alex Atala para cuidar do jantar da quinta em Palácio, no 1º aniversário do Instituto do Câncer do Estado.

Os 400 convidados se distraíram com minidegustações até 22h30 sem reclamar.

Veja também:

Ocimar Versolato pilota coquetel de lançamento de linha de cosméticos

Bob Wolfenson lança livro “Cartas a um jovem fotógrafo”

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte