Doce delícia

Namorado de Marc Jacobs, o mineiro Harry Louis quer se firmar como chocolatier. E escolheu o Brasil como alvo. O negócio – que começou por acaso, há um ano – o fez largar a indústria pornô: “Não tenho vergonha do passado, mas sempre tive paixão por cozinha e já estava na hora de me aposentar”. Ele acaba de criar uma linha em homenagem à Parada Gay 2013. “Não sou ativista, mas acho válido fazer um statement, soltar nossa voz”, diz Harry, que estará no evento, em SP.

