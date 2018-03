Doce, a vida

Testar receitas de brigadeiros começou como um hobby de Milena Arenda (à esq.) e Renata Pinho (à dir.), na casa da primeira. No entanto, as encomendas cresceram tanto que abrir uma loja onde pudessem mostrar todos os sabores e experimentações virou uma necessidade e um negócio. O sócio Marcos Zaborowsky entrou nessa fase do projeto, para turbinar ainda mais a brigaderia Benedito Brigadeiro – hoje uma loja plantada no coração dos Jardins. “Oferecemos sabores para todos os gostos, do mais doce ao que tem menos açúcar. Só tem que ter 99% de brigadeiro na composição”, afirma Milena.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.