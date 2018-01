O conselho de campanha de Fernando Haddad decidiu começar pelo começo: construindo a imagem do acadêmico dentro dos principais redutos do PT em SP. Leia-se: zonas leste, extremo oeste e sul, regiões onde Marta Suplicyconcentra sua força política. O segundo passo é torná-lo palatável aos movimentos sociais, especialmente sindicatos.

Do zero 2

Os haddadistas mais otimistas acreditam que Marta, mesmo que não seja contemplada na reforma ministerial, vai subir no palanque comLula eDilma para apoiar o petistas. Já os céticos, que esse engajamento não é o suficiente para transferir os votos.