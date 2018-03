Do Rio para SP

Sem o Fashion Rio, Lenny Niemeyer e outras marcas cariocas desfilarão suas peças no SPFW. A estilista, que é de Santos, não participava do evento há 14 anos e falou à coluna sobre sua volta e sobre o comitê que criou, com outros designers, para devolver o Rio ao circuito fashion.

Você não desfilava suas coleções no SPFW desde 2001. Como vê sua volta agora?

Estou muito animada com esse retorno. Quando comecei, ninguém desfilava moda praia, foi uma coisa que nasceu no Rio. Fiquei muito triste quando acabou o Fashion Rio. Acho que a cidade tem de sediar um evento de moda mais descontraído.

Há também outros estilistas lutando para que o evento volte à cidade.

Eu me juntei a alguns colegas, como o Oskar Metsavaht, e criamos um comitê para tentar formatar um outro evento de moda no Rio, mais voltado à moda praia. Um outro formato em uma época do ano que não brigue com o SPFW. Afinal, nenhum país do mundo tem duas semanas de moda.

Tem uma ideia de quando a semana seria organizada?

Acho difícil que aconteça este ano, adoraria. A preferência é que aconteça na época em que os estrangeiros costumam vir para cá. O Rio é formador de opinião, é moda, inspiração.

Então, se o Fashion Rio não tivesse acabado, não estaria desfilando no SPFW?

O importante é apresentar minha coleção nesse calendário. Gera uma mídia que apresento em feiras de exportação nos EUA e na Europa. É nessa época que vamos sentir se o verão vai ser bem-sucedido. Faço o desfile com 40 peças, mas meu showroom tem 400 que preciso vender. (risos)

Está planejando algo diferente para o desfile em SP?

O tema é carnaval, mas um carnaval que busque a nostalgia de antigamente. Quando as pessoas eram mais românticas e existia mais poesia e alegria. Quero que as pessoas saiam alegres do desfile. /SOFIA PATSCH