Embora o PT do Maranhão tenha proposto a realização de plebiscito interno para definir se mantém a aliança com o PMDB de Sarney ou apoia a candidatura de Flávio Dino, do PCdoB, a tendência da direção nacional petista é fechar com o atual presidente da Embratur.

