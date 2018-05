Recorde absoluto na capital de paulista. Segundo a SPTuris, a média da ocupação hoteleira em maio foi de 74,7% – a maior do mês desde que o índice começou a ser apurado, em 2005.

Sorte da Fazenda: em cinco meses do ano, a arrecadação do município com hospedagem cresceu 23%, somando quase R$ 77 milhões.