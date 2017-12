Do luxo ao luxo

Bianca Sayão e Marco Scabia assumiram a direção do Quintessentially no Brasil. Trata-se de clube privado de serviços de concierge de luxo que atende em qualquer lugar do mundo. Criado pelo inglês Ben Elliot, em 2000, está presente em mais de 60 países. Para comemorar, a dupla pilota festa, amanhã, na Casa A. “Vou ajudar com meu network e minha experiência em negócios, mas quem realmente está à frente do negócio é a Bianca”, explica Marco. “A antiga sócia não ativou a marca no Brasil. O serviço existe desde 2010 aqui, mas quase ninguém conhece. Nossa intenção é mudar esse cenário”, conta ela. Para fazer barulho, algumas personalidades, como o blogueiro Kadu Dantas e a estilista Patricia Bonaldi, serão “representantes” do serviço. Muitos pedidos para a Copa? “Sim, e o mais difícil vai ser transformar um apartamento na Vieira Souto, no Rio, em hotel 5 estrelas.” Até hoje, qual o pedido mais excêntrico? “Trouxemos flamingos da Indonésia para compor a decoração de um casamento.”

