Quem se cansou do Ano da França no Brasil, prepare-se: Guido Mantega vem à Fiesp, terça que vem, receber 350 empresários italianos e dar o start para… o Ano da Itália no Brasil. Marcado para 2011.

