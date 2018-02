DO BUQUÊ AO BUFÊ

Isabella Ciampaglia está a mil com os preparativos de sua Cheers Off – feira que reúne fornecedores de produtos e serviços para eventos sociais – que acontece, de 14 a 16, no Espaço Contemporâneo. “Nossa ideia é resolver, em um dia, todos os problemas de quem quer dar uma festa, desde o bufê até o vestido”, conta Isabella, espécie de “fada madrinha” também para noivas de plantão. “Atraímos aquelas que não têm tempo de pensar em uma festa de casamento. Ajudamos em tudo, dos itens básicos à noite de núpcias e à lua de mel”, explica a moça. Mais um motivo para prestigiar a Cheers Off? Pois quem passar pelo evento encontrará benefícios especiais. Entenda-se: descontos que podem chegar a 70% em um vestido de noiva e 10% em um bufê.

