A BrazilFoundation, entidade filantrópica que arrecada recursos nos EUA para projetos sociais no Brasil, realizará jantar de gala no Metropolitan Museum of Art, em NY. Precedido de almoço no Cipriani Wall Street para patrocinadores como Itaú, Vale, Grendene, TAM e JHSF.

Serão três os homenageados: Angela Gutierrez, do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, da Firjan, e Jair Ribeiro, fundador da ONG Parceiros da Educação.