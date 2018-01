O Saúde Criança SP organiza, dia 12, o tradicional Bingo Beneficente da entidade, no Espaço Gardens. A renda do evento, cujo convite custa R$200, será destinada ao atendimento de crianças e adolescentes com doenças graves, em situação de vulnerabilidade familiar.

