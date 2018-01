A SOS Mata Atlântica criou uma plataforma em que os internautas podem plantar árvores sem sair de casa. Tudo por meio do Cartão Árvore, parte do programaFloresta do Futuro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.