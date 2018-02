Anna Schvartzman e Ana Feffer se unem em prol das entidades Ciam e Acredite, para ação beneficente – com concerto do pianista Arnaldo Cohen. Dia 21, no Teatro Municipal de SP.

