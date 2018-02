A LeYa lança, em abril, o Guia Politicamente Incorreto do Futebol, de Jones Rossi e Leonardo Mendes Junior– com curiosidades do universo da bola desde Charles Milleraté a recente polêmica em torno de Neymar.

DNA 2

Os autores juram que o futebol já existia no Brasil antes da chegada de Miller. Primeiro, com peladas entre marinheiros de outros países. Depois, com Thomas Donohoe, que organizava jogos regulares no País.