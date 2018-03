Tarsila do Amaral, sobrinha neta da pintora de mesmo nome, montará, no showroom da Estrela, um quebra-cabeça da obra Abaporu, no dia 19. A ação é parte do lançamento dos jogos da marca com obras assinadas pela artista.

A pintora modernista, aliás, ganhará exposições nos EUA, no ano que vem. As 100 obras devem compor duas mostras que passarão pelo Art Institute of Chicago e pelo MoMA de NY.