Quentin Tarantino está fazendo escola. Inspirado na obra do cineasta americano, Daniel Gaggini, diretor do festival Cine Favela, vai selecionar jovens que tenham relação com o bairro de Heliópolis. Motivo? A filmagem de Vira-Latas de Aluguel, em outubro.

