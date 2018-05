Foi em Tóquio que Daianne Bohn conheceu o conceito por trás do estilo de gravura nipônica Bijin-ga – que significa desenho de mulher bela – e o nome que ela deu para a primeira coleção de sua marca de quimonos, todos garimpados no Japão, a venda no espaço Pinga, nos Jardins. “As peças são uma mescla do vestuário tradicional japonês, a arte milenar das gueixas e o universo fashion contemporâneo do país.”