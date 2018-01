Em resposta à página no Facebook “Tropicália Não Combina com Apartheid”, que pede que Caetano Veloso e Gilberto Gil não aceitem fazer show em Israel – como informou a coluna semana passada –, um grupo que defende a realização do show jogou na mesma moeda.

E criou a fanpage “Tropicália Combina com Liberdade”, que sugere aos dois cantores que não desistam da apresentação, marcada para 28 de julho.