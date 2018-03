Dívidas que pagam dívidas

Teoricamente, os dados divulgados pelo Banco Central sobre a diminuição da inadimplência das pessoas físicas seriam boa notícia. Mas no detalhe, segundo técnicos do próprio BC, o que ocorre é que, com o aumento do crédito na economia, as pessoas estão é conseguindo refinanciar suas dívidas. E assim, quitando débitos atrasados que nos últimos três meses, têm entrado nas estatísticas.

A inadimplência recorde dos cheques mais a alta da inadimplência das empresas mostram que, mesmo com o crédito voltando devagar, ela absolutamente não está normalizada.

