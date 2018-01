O Brasil está a um milímetro de fechar renegociação sui generis. “Vamos converter US$ 25 milhões da dívida externa do Brasil com os EUA em contribuição para um novo fundo, o da Mata Atlântica”, informou ontem Carlos Minc.

A novidade será gerida nos mesmos moldes do programa federal Arpa – Áreas Protegidas da Amazônia.